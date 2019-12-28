Bakan Çavuşoğlu'ndan Mogadişu'daki saldırıya kınama - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu'ndan Mogadişu'daki saldırıya kınama - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Mogadişu'daki saldırıya kınama

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Mogadişu'daki saldırıya kınama, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, " Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.


Somali Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:19 Kaynak: İHA
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