Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te mevkidaşlarıyla diplomasi trafiği - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te mevkidaşlarıyla diplomasi trafiği

29 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te bazı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te mevkidaşlarıyla diplomasi trafiği, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te bazı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Josep Borrell Fontelles, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:18 Kaynak: AA
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