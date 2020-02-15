Son Dakika › Güncel › Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te mevkidaşlarıyla diplomasi trafiği - Son Dakika
Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te mevkidaşlarıyla diplomasi trafiği
29 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te bazı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:18 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te bazı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.
Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Josep Borrell Fontelles, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.
Son Dakika Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'deki sorun S-400 anlaşmasını etkilemez 50 yaşındaki adam, aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak