Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te yoğun diplomasi trafiği

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve bazı ABD'li senatörlerle ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te yoğun diplomasi trafiği, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve bazı ABD'li senatörlerle ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te ikili temaslarda bulundu.

Hollandalı mevkidaşı Blok, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ve Craft ile görüşen Çavuşoğlu, ayrıca bazı ABD'li senatörlerle de bir araya geldi.

Çavuşoğlu, senatörlerle görüşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İkili ilişkilerimizdeki güncel meseleler ile İdlib ve Libya konularında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! İdlib, Libya ve ikili ilişkiler ele alındı ABD basını duyurdu! Bloomberg, başkanlık yarışına Hillary Clinton'la girebilir İran, Ortadoğu'da gerginliği düşürmek istedi ancak Suudi Arabistan onlara kapıları kapattı

Son Dakika Haberleri
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 00:08:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]