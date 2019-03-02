Bakan Çavuşoğlu'ndan MÜSİAD'a Övgü!

Ziyarette konuşan Bakan Çavuşoğlu, MÜSİAD'ın yurtiçi ve yurtdışındaki çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "MÜSİAD'a güvenimiz tam" dedi.

MÜSİAD Bursa Şubesi, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Dernek Merkezinde ağırladı. Önceki Dönem Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Önceki Dönem İç İşleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve MÜSİAD Üyesi iş adamlarının da yer aldığı ziyarette konuşan Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MÜSİAD'ın Türkiye'yi yurtdışında çok iyi temsil eden bir Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın ülke ekonomisine her anlamda katkı sağlayan bir iş adamları derneği olduğunu ifade eden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "MÜSİAD'ın faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Hem yurtiçi, hem de yurtdışında hassasiyetle çalışmalar yürüten MÜSİAD'ın toplumsal ve kültürel konularda da aktif rol aldığını görüyoruz. Ben bu anlamda MÜSİAD'ı ve tüm iş adamlarımızı kutluyorum" dedi.

MÜSİAD'ın bugün 11 bini aşan üye profili, 1 milyon 600 bin kişilik istihdamı ile ülke ekonomisine katkı sağladığını söyleyen MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay ise, yurtiçinde 86, yurtdışında ise 92 ülkede 222 nokta ile hizmet veren MÜSİAD'ın özellikle yurtdışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettiğini söyledi.