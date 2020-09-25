Bakan Çavuşoğlu'ndan Nancy Pelosi'ye tepki - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Twitter 'daki hesabından açıklama yaparak, ABD'deki seçimlere ilişkin açıklama yaparken Türkiye karşıtı ifadeler kullanan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "İbretlik cehaletiyle Nancy Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , "İbretlik cehaletiyle Nancy Pelosi 'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir" dedi.

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