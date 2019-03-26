Bakan Çavuşoğlu'ndan PKK'lı Aday Listesi Açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan PKK'lı aday listesi açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şuanda istihbaratımız tespit ettiği 325 kişinin hepsi ama hepsi istisnasız PKK tarafından belirlenmiş isimlerdir" "325 civarında HDP adına CHP listelerinden, İYİ Parti listelerinden ve Saadet...

Bakan Çavuşoğlu'ndan PKK'lı aday listesi açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Şuanda istihbaratımız tespit ettiği 325 kişinin hepsi ama hepsi istisnasız PKK tarafından belirlenmiş isimlerdir"

"325 civarında HDP adına CHP listelerinden, İYİ Parti listelerinden ve Saadet Partisi listelerinden giren adaylar var. Antalya'da da 5 tane var. 4'ü Kepez bölgesinden, 1 tanesi Muratpaşa bölgesinden"

"4'ü Kepez bölgesinden, 1 tanesi Muratpaşa bölgesinden. Ben size bir şey söyleyeceğim; Bu adayların hepsi yani tüm Türkiye'deki 325 adayın hepsi 82'si Saadet Partisi, 29 kişi İYİ Parti'den 124 kişi CHP'den aday Listelerde var"



ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "325 civarında HDP adına CHP listelerinden, İYİ Parti listelerinden ve Saadet Partisi listelerinden giren adaylar var. Antalya'da da 5 tane var. 4'ü Kepez bölgesinden, 1 tanesi Muratpaşa bölgesinden. Ben size bir şey söyleyeceğim; Bu adayların hepsi yani tüm Türkiye'deki 325 adayın hepsi 82'si Saadet Partisi, 29 kişi İYİ Parti'den 124 kişi CHP'den aday Listelerde var. Şuanda istihbaratımız tespit ettiği 325 kişinin hepsi ama hepsi istisnasız PKK tarafından belirlenmiş isimlerdir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Aksu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'in ilçede yaptığı hizmetleri anlatan Çavuşoğlu, Ankara'dan Antalya'ya gelecek hizmetler için hep beraber çalıştıklarını ifade etti. Çavuşoğlu, Aksu'ya kazandırılacak olan hizmetleri de ele aldı.

Cumhur İttifakıyla artık çok daha güçlü olduklarına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak güçlerini birleştirdiklerini ve el ele, kola kola vererek Türkiye'nin ve şehirlerin güçlü olması için çalıştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Adına da Cumhur İttifakı, beka diyoruz. Bazıları, 'ne beka problemi var?' diyor. Onlar için beka problemi olmayabilir. Ama Yeni Zelanda'daki o hain terörist İslam düşmanı, Türk düşmanı terörist silahının üzerindeki yazılarla ve manifestosuyla ecdadımızı, Osmanlı'yı, Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyorsa o zihniyet yanlzı değildir, beka problemi var. Bugün PKK terörü devam ediyorsa, FETÖ içeriden ve dışarıdan hain emellerini devam ettiriyorsa ve sınırımızın ötesinde terör yuvaları varsa, Kandil'de Kuzey Suriye'de bu tehdit varsa buna beka denmez de ne denir? Ne denir buna? Beka sorunu yok diyenler kimler? Bugün o teröristlerin güdümünde olanlar ve o teröristlerle aynı ittifakın içerisinde olanlar, 'beka sorunu yok' diyor. Öyle değil mi?" dedi.

"Ya kardeşim, sen kendi tabanına sordun mu terör örgütleriyle ittifak kurarken?"

'Beka sorunu yok' söylemlerini neden söylendiğini cevabını veren Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Ya o terör örgütlerini artık terör örgütü olarak görmüyorlar, ya da birileri bunları zorla ittifak içerisine soktular. ve artık korkularından ses çıkaramıyorlar. Biz böyle söyleyince kızıyorlar, üzülüyorlar. Bize de, 'Ne olur böyle konuşmayın, bizim tabanda hassasiyet gösteriyor' diyorlar. ya kardeşim, sen kendi tabanına sordun mu terör örgütleriyle ittifak kurarken. Tabanın hassasiyet gösteriyorsa niye ittifak kurdun o zaman? Hangi sebeple kurdun? 3-5 oy fazla almak için mi kurdun? veya birileri seni üst akıllar terör örgütleriyle ittifak kurman için zorladı mı? Kim yönetiyor? Kim koordine ediyor? FETÖ'nün olduğunu biz biliyoruz. PKK'nın olduğunu biliyoruz? Onun dışında hangi güçler seni bunlarla birleştirdi. Vatanı, milletin bekasına göz diken ve bu vatan topraklarını bölmek için hain emellerini devam ettiren, fırsat buldukça güvenlik güçlerimize saldıran terör örgütleriyle sen neden aynı ittifakın içerisine girdin. Sen o ittifakın içerisinde onlarla giriyorsan bizlerin yaptığı eleştirileri kabul edeceksin. Kendi tabanın verdiği tepkilere de saygı duyacaksın"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin kurduğu ittifakın yanında HDP'nin olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, HDP'nin PKK'nın güdümünde olan bir parti olduğuna dikkat çekti.

"Bırakın HDP'yi, PKK'nın bizzat kendisi bu ittifak için kampanya yapmıyor mu?"

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Hem de yüzde yüz güdümünde olan bir parti. Yüzde 99 değil. HDP yüzde yüz PKK'nın güdümünde, kontrolünde olan bir partidir. ve PKK'dan izinsiz bir adım bile atamaz. Bir adım bile atamaz. Mümkün değil. Eee, ne diyor zaten HDP: 'Ben sırtımı Kandil'e dayadım, benim arkamda PKK var' demiyor mu? Bunu diyen bir partiyle sen nasıl ittifak kurdun? Hangi amaçla ittifak kurdun? Onu söyle. Bırakın HDP'yi, PKK'nın bizzat kendisi bu ittifak için kampanya yapmıyor mu? Bizzat PKK'nın önde gelenleri, o terörist başları zillet ittifakına oy verin diye çağrıda bulunmuyor mu? Neden bulunuyor. Peki CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, "Bizim PKK'nın bu çağrısına katılmamız mümkün değil, onların bu desteğini istemiyoruz" diye açıklama yapabiliyorlar mı? Neden korkuyorlar, sebep ne? Biz merak ediyoruz gerçekten. Bu partileri PKK'yla kucak kucağa olmalarına iten sebep nedir? Bilmek istiyoruz. Peki o partinin eş başkanı Temelli bunları tehdit ederken, 'seçildiğiniz zaman bizim oylarımızla seçildiğimizi unutmayacaksın. Bizden habersiz bir adı atamayacaksınız' derken buna niye cevap veremiyorsunuz? Sizi tehdit ediyor. Hem de seçilmeden tehdit ediyor. İnşallah seçilmeyeceksiniz ama neden sizi tehdit ediyor ve siz neden cevap veremiyorsunuz? Bunun da cevabını bilmek hakkımız değil mi? Bir parti neden bir partiyle ittifak kurdu bunu sorgulamak bizim hakkımız değildir. Ama o ittifakın içerisinde terör örgütleri varsa, bu terör örgütleri de ülkemiz ve milletimiz için bir tehditse ben bunu sorgulamak zorundayım"

"Sen neden o terör örgütüyle ittifak kurdun?"

Dışişleri Bakanı olarak, yurt dışında da teröristlerle mücadele ettiklerine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Sadece içerdeki yapılanmaları değil, bir taraftan askerimiz ve kahraman polisimiz sahada mücadele veriyor, diğer taraftan diplomasi yoluyla terör örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırmak için hem FETÖ'nün, hem PKK'nın Avrupa'da Afrika'da ve ötesinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz bu mücadeleleri içerde ve dışarıda sürdürürken sen neden o terör örgütüyle ittifak kurdun? Neden kol kola girdin?"

"CHP'de oraya doğru gitmeye başladı"

Avrupa'daki marjinal partilerin PKK'nın terör örgütü listesinden çıkması için çalıştığını belirten Çavuşoğlu, "CHP'de ortaya doğru gitmeye başladı. Yarın CHP çıkıp da, 'PKK terör örgütü değildir' de diyebilir. Şimdi ittifak kuruyorsa zaten öyle düşünüyordur. Zaten CHP'nin içinde o PKK'lıların, teröristlerin cenazesine gidenler yok mu? Var. CHP'nin içinde her türlü akım var. İçinde DAEŞ/KPPC'liler var. PKK'nın arasından bir fark yok ki, aynı şey. Bunlar aciz, baktılar ki iktidar gelemiyorlar, suya düşen yılana sarılır misali son umut olarak da terör örgütlerine sarıldılar. Allah bunları ıslah etsin diyeceğim ama ıslah olacak bir durumda değiller" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan liste açıklaması

325 civarında HDP adına CHP listelerinden, İYİ Parti listelerinden ve Saadet Partisi listelerinden giren adaylar olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: " Antalya'da da 5 tane var. 4'ü Kepez bölgesinden, 1 tanesi Muratpaşa bölgesinden. Ben size bir şey söyleyeceğim; Bu adayların hepsi yani tüm Türkiye'deki 325 adayın hepsi 82'si Saadet Partisi, 29 kişi İYİ Parti'den 124 kişi CHP'den aday Listelerde var. Şuanda istihbaratımız tespit ettiği 325 kişinin hepsi ama hepsi istisnasız hepsi PKK tarafından belirlenmiş isimlerdir. Antalya'daki 5 kişi dahil. Hepsini PKK belirlemiştir. O partinin tek başına belirlemesi mümkün değil. Milletvekili listeleri de PKK yapıyor. Belediye başkan adaylarını da PKK belirliyor. Şimdi ben size soruyorum bu listelerden Antalya'da da var. İzmir'de var, Ankara'da var, İstanbul'da var, Muğla'da var, Bursa'da var. Bizler Cumhur İttifakı olarak, millet olarak hatta CHP'ye oy vermiş vatansever olarak buna geçit verecek miyiz? Bunları 31 Mart'ta gereken dersi verecek miyiz?"

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