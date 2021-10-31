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Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına cevap: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına cevap: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık

31.10.2021 10:43

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Rus ayrılıkçılara karşı kullandığı SİHA'ların Türkiye'de üretildiğini ancak kullanımının Kiev yönetimine ait olduğunu açıkladı. Rusya'nın Türkiye'ye yönelttiği suçlamalara da değinen Çavuşoğlu, "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya'yı suçlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

G20 Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Roma'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. İkilinin görüşmesi sonrası Çavuşoğlu, Türk ve Rus basınına açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞ OLABİLİR AMA UKRAYNA'YA AİT"

Rus muhabirin, Donbass'ta Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının kullanılmasına ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bir ülke, bizden, başka bir ülkeden almışsa o silah daha fazla Türk ya da Rus ya da Ukrayna silahı olarak anılamaz. Bir devlet bizden bunu satın alıyorsa, o daha fazla Türk ürünü değildir. Belki Türkiye'de üretilmiş olabilir ama Ukrayna'ya ait. Türkiye bununla suçlanamaz."

"BİZ DE TERÖRLE MÜCADELE SIRASINDA ÇOK SAYIDA RUS SİLAHI İLE KARŞILAŞTIK"

Türkiye'nin de terör mücadele sırasında farklı ülkelerden çeşitli silahlarla karşılaştığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya'yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı." ifadelerini kullandı.

SİHA'LAR RUS AYRILIKÇILARI VURMUŞTU

Ukrayna'nın Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı Türk yapımı SİHA kullanmasının ardından Moskova, bu gelişmeyle ilgili endişesini dile getirmişti. Kremlin, Türk SİHA'larının bölgedeki durumu "istikrarsızlaştırdığını" belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına cevap: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık

Türkiye, Rusya, SİHA, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına cevap: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına cevap: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık - Son Dakika
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