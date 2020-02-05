Bakan Çavuşoğlu'ndan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması
14 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstabul Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkan yolcu uçağında yaralananlara acil şifa dileyerek, yolculara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:52 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstabul Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkan yolcu uçağında yaralananlara acil şifa dileyerek, yolculara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağının pistten çıktığını üzülerek öğrendim. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm yolculara geçmiş olsun."
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