Bakan Çavuşoğlu'ndan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması

14 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstabul Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkan yolcu uçağında yaralananlara acil şifa dileyerek, yolculara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstabul Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkan yolcu uçağında yaralananlara acil şifa dileyerek, yolculara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağının pistten çıktığını üzülerek öğrendim. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm yolculara geçmiş olsun."

Mevlüt Çavuşoğlu, Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:52 Kaynak: AA
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