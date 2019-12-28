Bakan Çavuşoğlu'ndan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama (1) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'deki terör saldırısıyla ilgili olarak, "Somali'de maalesef bir terör saldırısı oldu. 80'den fazla Somalili kardeşimiz şehit oldu. Oradaki çalışan 2 vatandaşımız da şehit oldular. Ailelerini aradık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Somali'ye doktorlarımız ve uçaklarımızı gönderiyoruz" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın Mimar Sinan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın kapanışına katıldı.



Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Antalya'daki tüm dava arkadaşlarının birlik ve beraberlik içinde olduklarını görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Somali'deki terör saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Somali'de maalesef bir terör saldırısı oldu. 80'den fazla Somalili kardeşimiz şehit oldu. Oradaki çalışan 2 vatandaşımız da şehit oldular. Ailelerini aradık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Somali'ye doktorlarımız ve uçaklarımızı gönderiyoruz. Somali'de iki hastanemiz var. Biri Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'dir. İlk müdahale burada yapılacak. Doktor ekiplerimiz yola çıktı. Yaralılar doktorlarımızın müdahalesiyle tedavi olacaklar. İhtiyaç olan yaralıları Türkiye'ye getireceğiz" dedi.



Her türlü terör saldırısını lanetlediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Dostlarımıza, kardeşlerimize bu mücadelede destek vereceğiz. Somalilileri de yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" diye konuştu. - ANTALYA