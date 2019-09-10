Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
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Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Norveç Dışişleri Bakanı Eriksen Soreide ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Norveç Dışişleri Bakanı Eriksen Soreide ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ve Norveçli mevkidaşı Soreide ile telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Norveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:22 Kaynak: AA
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