Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
2 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Norveç Dışişleri Bakanı Eriksen Soreide ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:22 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Norveç Dışişleri Bakanı Eriksen Soreide ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ve Norveçli mevkidaşı Soreide ile telefonda görüştü.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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