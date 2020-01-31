Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya, Nijerya, Togo, Zambiya ve Nijerli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya, Nijerya, Togo, Zambiya ve Nijerli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, ayrıca Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ve Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:50 Kaynak: AA
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