Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Golan Tepeleri Tepkisi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Golan Tepeleri Tepkisi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Golan Tepeleri Tepkisi, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " ABD'nin İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD'nin İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemektir" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, " İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" açıklaması yapmıştı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

Donald Trump, Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'dan Ezber Bozan Açıklama: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Hakları Var Hükümetten Trump'ın İsrail Açıklamasına Sert Tepki: Dünya Trump'ın Attığı Tweetlerle Yönetilecek Bir Yer Değil Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Müslümanlığa Yeşil Işık! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Erdek Belediye Başkanı Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 01:12:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Golan Tepeleri Tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]