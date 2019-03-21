Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Tepki

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabalarının bölgede daha fazla şiddet ve acıya yol açacağı uyarısında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Tepki, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabalarının bölgede daha fazla şiddet ve acıya yol açacağı uyarısında bulundu.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Golan Tepeleri, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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