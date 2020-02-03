Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın sözde barış planına tepki Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planının "ilhak planı ve satış belgesi" olduğunu belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) içinde Filistin ile ilgili kararları destekler görünüp bunun aksine hareket edenleri ilkeli davranmaya davet etti.

İİT dışişleri bakanları düzeyinde "Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi" toplantısında konuşan Çavuşoğlu, bu toplantının yapılmasını teklif eden Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'ye ve toplantının kısa sürede düzenlenmesini sağlayan İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'e teşekkür etti.

Konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını işaret eden Çavuşoğlu, "ABD'nin açıkladığı belge barış değil, ilhak planıdır. Plan, Kudüs ve Batı Şeria'daki İsrail işgal ve ilhakını meşrulaştırmaya yönelik bir dayatmadır." dedi.

Bu planın iki taraf arasında bir müzakere zemini oluşturamayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki plan İsrail'in maksimalist taleplerinin ABD'nin ağzından dikte edildiği bir satış belgesidir. Filistinlileri İsrail işgaline ve işgalin getirdiği acılara ilelebet mahkum etmeyi amaçlamaktadır. Siyonistlerin ve destekçilerinin en arsız rüyalarını gerçekleştirmelerini sağlamak üzere tasarlanmış bir plandır. İsrail'in güvenliği bahanesiyle, tüm Filistin halkını tecrit edilmesi gereken potansiyel teröristler olarak göstermeye çalışan bir plandır. Sınırlar, yasa dışı yerleşimler, Kudüs'ün statüsü ve mülteciler başta olmak üzere, sorunun adil, kapsamlı ve kalıcı çözümüne yönelik tüm uluslararası parametrelere aykırıdır."

Bakan Çavuşoğlu, Trump'ın sözde barış planının, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu kararlarının yanı sıra İİT tarafından da desteklenen Arap Barış Girişimini de tamamen yok saydığını belirtti.

ABD yönetiminin bu planla tarafsız ara bulucu rolü oynamak gibi bir kaygısı olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "ABD'nin Kudüs, yasa dışı yerleşimler, Golan Tepeleri ve UNRWA'ya dair kararlarına bakıldığında, bu iddia zaten çoktan kaybolmuştur. Bu plan Kudüs-ü Şerif'i Filistin'den koparmakta, 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğe sahip egemen bir Filistin devletinin kurulmasını imkansız kılmaktadır." diye konuştu.

Bu planın, iki devletli çözüm vizyonunu ortadan kaldırdığını ve gerçekte sadece Yahudilerin var olacağı bir İsrail için tek devletli çözümü dayattığını belirten Çavuşoğlu, "Bu yönüyle planın hedefi, aslında İsrail'in yarım asırdır devam eden işgaliyle yaratılan apartheid devletini meşrulaştırmaktır. Bunu yaparken de Filistinlileri ikinci sınıf insan olarak görüp, aşağılamaktadır." ifadelerini kullandı.

Filistin halkını muğlak bir gelecekte, sözde bir devlet sahibi olabileceklerine inandırmaya çalışan bu planın, Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki tüm yasa dışı yerleşimlerin derhal ilhakının önünü açtığını söyleyen Çavuşoğlu, "İsrail'in plana dayanarak Batı Şeria topraklarını adım adım ilhak ederek, yasa dışı yerleşimlerle paramparça etmesi, her ne surette olursa olsun mutlaka engellenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Böyle bir ilkesizliği Allah da, ümmet de affetmez"

Arap Ligi'nin bu planı reddetmesini memnuniyetle karşıladığını söyleyen Çavuşoğlu, tüm Arap Ligi ülkelerinin de bu tutum doğrultusunda, aynı yönde ABD'ye karşı kararlı bir tutum göstermesi gerektiğini vurguladı.

İİT'nin, temel kuruluş amacını dinamitleyen bu hain plana onay vermesinin hiçbir şart altında mümkün olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Ortak davamız Filistin için burada ve diğer platformlarda aldığımız onca kararı önce destekliyor görünüp, ardından bu kararlar hilafına hareket edenler olduğunu müşahede ediyoruz. Bilmenizi isterim ki böyle bir ilkesizliği Allah da affetmez, Ümmet de affetmez, biz de affetmeyiz. İki dünyada hesap veremezler." diye konuştu.

"Yüzyılın zilleti olan bu girişimi tarihe gömmeliyiz"

İİT'nin, ümmete karşı sorumluluklarından asla vazgeçemeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Filistinli kardeşlerimizin onurunu, kurtuluşunu, istiklalini savunmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız." dedi.

İşgalin sebep olduğu acıları günbegün yaşayanların, evleri yıkılan, malları gasbedilen, sevdikleri öldürülen, sakatlanan veya tutuklananların, İsrail'in sayısız kontrol noktalarında sürekli aşağılananların Filistinliler olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Esasen İsrail-Filistin barışını kimse onlardan daha fazla isteyemez. İslam dünyası olarak kendimize sormamız gereken soru şudur: Kudüs'ün müdafaası için kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı, 50. yıl dönümünde Kudüs'ü Filistin'den koparmaya çalışan bu plana karşı ortak ve sağlam bir tutum benimseyebilecek midir? Bu, Filistin davası için olduğu kadar, ümmetin teşkilatımızdan beklentileri bakımından da önemli bir imtihandır. Tüm dünyanın gözü işte bu yüzden bugün üzerimizdedir. Gün birlik günüdür. Ümmetin temsilcileri olarak aramızdaki görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak safları sıklaştırmalıyız. Yüzyılın zilleti olan bu girişimi açıkça reddetmeli ve tarihe gömmeliyiz."

ABD'nin bu planının gerçek yüzünü ifşa etmekte uluslararası topluma öncülük edilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, bunu yaparken, Doğu Kudüs'ün başkenti olacağı 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin Devleti vizyonundan asla ödün verilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

Çavuşoğlu, Filistin'in, BM ve diğer uluslararası platformlarda desteklenmesi gerektiğini belirterek, "2017 ve 2018'de (İİT) dönem başkanlığımız sırasında Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen 'Olağanüstü İslam Zirveleri'nden sonra yaptığımız gibi, mesajlarımızı BM Güvenlik Konseyi'ne ve Genel Kurulu'na taşımalıyız. Kudüs'ün statüsü ve Filistinli sivillerin korunması konularında BM'de kabul ettirdiğimiz kararlarda olduğu gibi, ABD planının da BM gündeminde yer almasını sağlamalıyız." dedi.

"Türkiye, Filistin halkına tüm gücüyle destek vermeye devam edecek"

AB ülkelerinin de Filistin Devleti'ni tanımaları konusunda teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, BM nezdindeki çabaların AB ülkeleriyle koordinasyon halinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Filistin'in uluslararası platformlarda İsrail aleyhinde sürdürdüğü hukuki mücadeleye destek olmak gerektiğini de belirterek, "Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün muhafazası ve Ürdün Haşimi Krallığı'nın himayesindeki Harem-i Şerif'in kutsiyetinin korunması için çabalarımızı artırmalıyız. Kardeş Filistin halkı işgale direndiği ve hakları için mücadele ettiği müddetçe, hiçbir güç karşısında pes etmeyeceğiz. ve sonunda Allah'ın izniyle kazanan taraf biz olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin, Filistin halkı tarafından kabul edilmeyen hiçbir planı kabul etmeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, sözlerini "Türkiye, kardeş Filistin halkının özgürlük ve şeref mücadelesine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücüyle destek vermeye devam edecektir." dedi.