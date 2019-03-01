Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan Tülomsaş'ta "İpek Yolu" Açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Tülomsaş'ta "İpek Yolu" Açıklaması

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir'de bulunan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'de (TÜLOMSAŞ) çalışanlar ile yemek yiyip, Tülomsaş'ın ürettiği hibrit trende incelemelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Tülomsaş'ta
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir'de bulunan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'de (TÜLOMSAŞ) çalışanlar ile yemek yiyip, Tülomsaş'ın ürettiği hibrit trende incelemelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Hedefimiz tarihi İpek Yolu'nu demiryolu olarak canlandırmaktır. Tüm İslam dünyasının ihtiyaçlarını da TÜLOMSAŞ karşılayacaktır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Eskişehir'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş adamlarıyla yaptığı toplantının ardından TÜLOMSAŞ'ta çalışanlarla yemek yiyerek, hibrit treni inceledi. Yemek sonrası bir açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, tarihi İpek Yolu'nu demiryolu olarak canlandırmak istediklerini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Artık Türkiye'nin vizyonu sınırlarımızı aşmıştır. Bakü-Tiflis- Kars demiryolunu açtık. Şimdi hedefimiz tarihi İpek Yolu'nu demiryolu olarak canlandırmaktır. Uçak ve yol projesiyle ortak koridor projesini entegre etmek için Çin'le de ortak komisyon kuruyoruz ve Türkiye en önemli aktör olacaktır. Ben inanıyorum ki sadece lokomotif değil, artık bundan sonra tramvay dahil tüm trenle ilgili sistemler Eskişehir'de TÜLOMSAŞ'ta üretilecek ve tüm dünyaya ulaşacaktır. Şimdi İslam Kalkınma Bankası dahil, Egzimbank dahil birlikte bir çalışmamız var ve tüm İslam dünyasının ihtiyaçlarını da TÜLOMSAŞ karşılayacaktır. Bununla ilgili çalışmaları da birlikte sürdüreceğiz. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak sizlerin destekçileriyiz. Bir kere daha söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak TÜLOMSAŞ'la, tüm TÜLOMSAŞ çalışanlarıyla gurur duyuyoruz. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:53 Kaynak: İHA

İpek Yolu, Eskişehir, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi, Yenikadinda Gösterme, Politika
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