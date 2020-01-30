Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk bayrağı yırtan Yunan vekile tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk bayrağı yırtan Yunan vekile tepki - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk bayrağı yırtan Yunan vekile tepki

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırtmasına tepki göstererek, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı en iyi bu ırkçı kafalar bilir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk bayrağı yırtan Yunan vekile tepki, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırtmasına tepki göstererek, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı en iyi bu ırkçı kafalar bilir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından Türk bayrağı fotoğrafı paylaşarak yaptığı açıklamada, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek. AP'nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz" dedi.


Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:49 Kaynak: DHA
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