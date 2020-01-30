Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk bayrağı yırtan Yunan vekile tepki - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk bayrağı yırtan Yunan vekile tepki
6 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırtmasına tepki göstererek, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı en iyi bu ırkçı kafalar bilir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:49 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırtmasına tepki göstererek, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı en iyi bu ırkçı kafalar bilir" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından Türk bayrağı fotoğrafı paylaşarak yaptığı açıklamada, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek. AP'nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz" dedi.
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