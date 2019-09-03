Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye'ye AB'de özel statü' teklifine yanıt
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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye'ye AB'de özel statü' teklifine yanıt

31 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un "Türkiye'ye Avrupa Birliği'nde (AB) özel statü" teklifiyle ilgili, "Geçen yıla kadar Türkiye'nin üyeliğini güçlü bir şekilde destekliyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un " Türkiye'ye Avrupa Birliği'nde (AB) özel statü" teklifiyle ilgili, "Geçen yıla kadar Türkiye'nin üyeliğini güçlü bir şekilde destekliyordu. Fikrini neden değiştirdiğini bilmiyorum. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron ve başkaları nedeniyle olabilir." diye konuştu.

Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu'nda konuşan Çavuşoğlu, Pahor'un, Türkiye'ye tam üyelik yerine özel statü verilmesi teklifine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Geçen yıla kadar Türkiye'nin üyeliğini güçlü bir şekilde destekliyordu. Fikrini neden değiştirdiğini bilmiyorum. Macron ve başkaları nedeniyle olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin ve AB'nin devamlılığı ilkesinin esas alınması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"AB, tam üyelik için Türkiye'yle müzakerelere 2004 yılında başladı. Buradaki kriterler nedir? Bu standartlarla mı ya da taahhütlerle mi ilgili? Türkiye yeni bir fasıl açmaya hazır. Eğer Türkiye açılış ve kapanış kriterlerini yerine getiremezse tamam o zaman, Türkiye tam üye olamaz ancak Türkiye fasılların açılış kriterlerini yerine getirirse üyelik sürecine veya en azından müzakerelere devam etmeli."

Forumda konuşan Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, "Batı Balkanlar ile Türkiye ve Ukrayna arasındaki farkı belirtmek isterdim. Ukrayna ve Türkiye'ye özel statü, Batı Balkan ülkelerine de tam üyelik teklif ederdim." ifadelerini kullanmıştı.

Muhabir: Tevfik Durul

Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Slovenya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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