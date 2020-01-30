Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan vekile sert tepki - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan vekile sert tepki
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Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AP Genel Kurulu'nda Yunanistan'ın ırkçı vekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasının hemen ardından, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir" paylaşımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AP Genel Kurulu'nda Yunanistan'ın ırkçı vekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasının hemen ardından, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir" paylaşımında bulundu.
Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda Yunanistan'ın ırkçı vekili Loannis Lagos bir alçaklığa imza attı ve kürsüde Türk Bayrağını yırttı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise twitterdan, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli" paylaşımında bulundu. - ANKARA
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