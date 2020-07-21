Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou ile görüştü - Son Dakika
Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou ile görüştüNijer, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou ile görüştü.
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21.07.2020 19:28:28. #1.13#
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