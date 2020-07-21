Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou ile görüştü - Son Dakika

Nijer, ( DHA )- Resmi temaslarda bulunmak üzere Nijer'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou ile görüştü

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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