Bakan Çavuşoğlu, Nijerli mevkidaşı Ankourao ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo'daki resmi ziyaretinin ardından Afrika turunun ikinci ayağı olan Nijer'e dün akşam saatlerinde gelmişti. Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao tarafından havalimanında karşılanan Bakan Çavuşoğlu, bugün de Nijer'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou tarafından kabul edildi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile bir araya geldi. - NİAMEY