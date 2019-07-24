Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile ortak basın toplatısı düzenledi
Son Dakika Politika Haber

Bakan Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile ortak basın toplatısı düzenledi

23 dakika önce

Bakan Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile ortak basın toplatısı düzenledi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile ortak basın toplatısı düzenledi

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile ortak basın toplatısı düzenledi
Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi (ARŞİV) İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'un "Çankırılı mısınız" sorusuna cevabı Oğlu nehre atlayan anneden kan donduran sözler: Bugün benim bayramım, öldüyse davul çalacağım Müzisyen Gökhan Yılmaz, aracıyla uçuruma yuvarlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 22:07:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile ortak basın toplatısı düzenledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]