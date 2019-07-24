Bakan Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile ortak basın toplatısı düzenledi
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Bakan Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile ortak basın toplatısı düzenledi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:44 Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu, Nikaragua
Dışişleri Bakanı Colindres ile ortak basın toplatısı düzenledi
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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