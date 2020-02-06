Bakan Çavuşoğlu'nun Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu'nun Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi sürüyor - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'nun Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi sürüyor

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali ve Kongolu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi sürüyor, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali ve Kongolu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Awad ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, gün içinde Burkina Fasolu mevkidaşı Mamadou Alpha Barry, Gine-Bissaulu mevkidaşı V. Ruth Monteiro, Namibyalı mevkidaşı Netumbo Nandi-Ndaitwah ve Madagaskarlı mevkidaşı Dr. Djacoba Liva Tehindrazanariveo ile de ayrı ayrı telefonda görüşmüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Somali, Kongo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:44 Kaynak: AA
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