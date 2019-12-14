Bakan Çavuşoğlu'nun Katar'daki diplomasi trafiği sürüyor - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu'nun Katar'daki diplomasi trafiği sürüyor

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame tarafından kabul edildi, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun Katar'daki diplomasi trafiği sürüyor, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame tarafından kabul edildi, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılmak için bulunduğu Katar'da, bazı diplomatik temaslar gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, forum kapsamında, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Kagame'ye ileten Çavuşoğlu, 3.Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Ayrıca Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Sani ile de bir araya geldi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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