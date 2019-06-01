- Bakan Çavuşoğlu'nun katıldığı İİT'nın 14. İslam Zirvesi'nden detaylar
1 saat önce
(DHA DIŞ) - Bakan Çavuşoğlu'nun katıldığı İİT'nın 14. İslam Zirvesi'nden detaylar(Tür: Dış)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:54 Kaynak: DHA
(DHA
DIŞ) - Bakan Çavuşoğlu'nun katıldığı İİT'nın 14. İslam Zirvesi'nden detaylar
(Tür: Dış)
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