Bakan Çavuşoğlu'nun Münih'teki diplomasi trafiği - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu'nun Münih'teki diplomasi trafiği

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te ikili temaslar gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Münih'teki diplomasi trafiği, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te ikili temaslar gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'yı kabul eden Çavuşoğlu ayrıca, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.

Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Konjufca ile de bir araya geldi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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