Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları
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Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları

1 saat önce

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından New York'ta düzenlenen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine iştirak etti.

Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları, System.String[]

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından New York'ta düzenlenen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine iştirak etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine katıldı.

Çavuşoğlu daha sonra da Romanya Dışişleri Bakanı Ramona Manescu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, New York'taki temas ve görüşmelerine bugün de devam edecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:28 Kaynak: AA
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