Bakan Çavuşoğlu'nun Robert O'Brien ile görüşmesi başladı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşmesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşmesi başladı.
(İHA)
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