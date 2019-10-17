Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'nun Robert O'Brien ile görüşmesi başladı
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Bakan Çavuşoğlu'nun Robert O'Brien ile görüşmesi başladı

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşmesi başladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Robert O'Brien ile görüşmesi başladı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşmesi başladı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
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