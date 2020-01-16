Bakan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Sosyal medya hesaplarından genellikle dış politikadaki çalışmalar ve görüşmelerle ilgili paylaşımlarda bulunan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İnstagram hesabından yaptığı son paylaşımda, ABD'deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafına yer verdi. Çavuşoğlu'nun 'Öğrencilik yıllarından NY metrosu' mesajıyla yaptığı paylaşımda, metroda takım elbisiyle çektirdiği fotoğrafı yer alıyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü
ABD'den Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi: Süre azalıyor Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza, 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 02:14:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]