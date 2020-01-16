Bakan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı
6 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafı paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:20 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafı paylaştı.
Sosyal medya hesaplarından genellikle dış politikadaki çalışmalar ve görüşmelerle ilgili paylaşımlarda bulunan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İnstagram hesabından yaptığı son paylaşımda, ABD'deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafına yer verdi. Çavuşoğlu'nun 'Öğrencilik yıllarından NY metrosu' mesajıyla yaptığı paylaşımda, metroda takım elbisiyle çektirdiği fotoğrafı yer alıyor.
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