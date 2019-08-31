Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu otizmli çocuklar için golf turnuvasına katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Çavuşoğlu otizmli çocuklar için golf turnuvasına katıldı

20 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da otizmli çocukların okul masraflarını karşılamak adına düzenlenen golf turnuvasına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu otizmli çocuklar için golf turnuvasına katıldı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da otizmli çocukların okul masraflarını karşılamak adına düzenlenen golf turnuvasına katıldı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, otizmli çocuklar yararına düzenlenen golf turnuvasına katıldı. Antalya'ın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde düzenlenen turnuvada otizmli çocuklarla bir araya gelen Çavuşoğlu, çok anlamlı bir turnuva gerçekleştirildiğini ifade etti.


Turnuva sonrası konuşan Bakan Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramının Türkiye'nin her yerinde idrak edildiğini ifade ederek, Zafer Bayramı kapsamında turnuvada kırmızı beyaz giyindiklerini söyledi. Turnuvanın Antalya'da otizmli çocukların eğitim gördüğü bir okula yardım amacıyla düzenlendiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Bu okulumuzun ihtiyaçları var. Bugün kendi aramızda topladığımız sembolik parayla okula katkı sağlayacağız. Esasen bu turnuvanın amacı farkındalık sağlamaktı. Okulumuzun ne kadar ihtiyacı varsa karşılayacağız, çocuklarımızın ve velilerimizin huzur içinde geleceği, öğretmenlerimizin rahatlıkla hizmet edebileceği bir okula kavuşturacağız" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : F-35'leri satın alamazsak diğer alternatifleri arayacağız
Babacan'ın kuracağı partide yer alacağı iddia edilen 2 eski HDP'liden açıklama Son dakika: Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi Pençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 14:58:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu otizmli çocuklar için golf turnuvasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]