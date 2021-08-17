Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeleri Özbek mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile ??Kamilov, görüşmede Afganistan'daki son durumu ele aldı.

Çavuşoğlu, dün de ABD, Azerbaycan, Almanya, Danimarka, Hırvatistan ve Katar dışişleri bakanlarının yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Afganistan'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmeler gerçekleştirmişti.