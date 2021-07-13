Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'da konferansa katılacak - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'da konferansa katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek konferansa katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek konferansa katılacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Özbekistan'ın ev sahipliğinde 15-16 Temmuz 2021 tarihlerinde Taşkent'te düzenlenecek 'Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar' konulu konferansa katılacaktır. Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyayev'in girişimiyle düzenlenen söz konusu konferansın temel amacı bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesidir. Sayın Bakanımız bu vesileyle Özbekistan makamları ve konferansa katılacak ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecektir" denildi.



Son Dakika

2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi başladı

Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı

Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu

Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra "çok neşeliydim yaptım" savunmasını yapan kadın tutuklandı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması: Hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin

Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü