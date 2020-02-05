Bakan Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile görüştü - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:39 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, yarın gerçekleştirilecek Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. - BAKÜ
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