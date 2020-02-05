Bakan Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, yarın gerçekleştirilecek Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:45 Kaynak: İHA
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