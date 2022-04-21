Bakan Çavuşoğlu, özel sporcuları kabul etti - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, özel sporcuları kabul etti

21.04.2022 01:52

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal Milli Takım oyuncuları ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ı kabul etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal Milli Takım oyuncuları ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Peru'da düzenlenen Down Sendromlular Futsal Şampiyonası'nda 3'üncü olan Down Sendromlular Futsal Milli Takım oyuncuları ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ı kabul etti" denildi.

Bakan Çavuşoğlu, özel sporcuları kabul etti
Bakan Çavuşoğlu, özel sporcuları kabul etti
Bakan Çavuşoğlu, özel sporcuları kabul etti
Bakan Çavuşoğlu, özel sporcuları kabul etti

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Down Sendromlular, Mevlüt Çavuşoğlu, Birol Aydın, Futsal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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