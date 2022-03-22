Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu Pakistan'da mevkidaşlarıyla ikili görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika
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Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu Pakistan'da mevkidaşlarıyla ikili görüşme gerçekleştirdi

22.03.2022 16:08

Edinilen son dakika haberine göre İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sebebiyle Pakistan'ın İslamabad kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sebebiyle Pakistan'ın İslamabad kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, mevkidaşları KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwiani ve Gine Dışişleri Bakanı Morrisande Koyaté ile ikili görüştü.

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu Pakistan'da mevkidaşlarıyla ikili görüşme gerçekleştirdi
Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu Pakistan'da mevkidaşlarıyla ikili görüşme gerçekleştirdi
Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu Pakistan'da mevkidaşlarıyla ikili görüşme gerçekleştirdi

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İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu Pakistan'da mevkidaşlarıyla ikili görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika


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