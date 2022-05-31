Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü

31.05.2022 21:05

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'yi karşılaması Fotoğraf çekimi için poz verilmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin tokalaşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'yi karşılaması

Fotoğraf çekimi için poz verilmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin tokalaşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin sohbet etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü

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YORUMLAR
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Bakan Çavuşoğlu: 'Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz' Bakan Çavuşoğlu: 'Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz'
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü - Son Dakika
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