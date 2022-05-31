Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'yi karşılaması
Fotoğraf çekimi için poz verilmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin tokalaşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin sohbet etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile görüştü
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