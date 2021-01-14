- Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Cinnah'ın mezarını ziyaret etti - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Cinnah'ın mezarını ziyaret etti

14.01.2021 13:48

- Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Cinnah'ın mezarını ziyaret etti Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkenin kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah'ın mezarını ziyaret etti.

- Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Cinnah'ın mezarını ziyaret etti

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkenin kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah'ın mezarını ziyaret etti.

Pakistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaretinin ikinci gününde Karaçi kentinde programına başladı. Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri ve ulusun Kaid-i Azam'ı (Büyük Önder) Muhammed Ali Cinnah'ın mezarını ziyaret etti. Ziyaretine yönelik sosyal medyadan paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Türkiye-Pakistan dostluğunun baş mimarlarından Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ı saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Sindh Eyalet Valisi İmran İsmail ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğunun yeni binasının resmi açılışını gerçekleştirecek.

- Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Cinnah'ın mezarını ziyaret etti
- Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Cinnah'ın mezarını ziyaret etti
- Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Cinnah'ın mezarını ziyaret etti
- Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Cinnah'ın mezarını ziyaret etti

Muhammed Ali, Pakistan, Karaçi, Cinnah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Cinnah'ın mezarını ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan çete üyeleri yakalandı Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi Musluklara takılan aparatlar yüzde 50'ye kadar su tasarrufu sağlıyor
Gaziantep ve Sivas'ın istediği Pato'dan transfer sözleri: Yakında futbola geri döneceğim Gaziantep ve Sivas'ın istediği Pato'dan transfer sözleri: Yakında futbola geri döneceğim         
13:46
Aşı üreticisi ABD'li Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek Aşı üreticisi ABD'li Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek         
13:38
16 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs kadın kıyafetleriyle yakalandı 16 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs kadın kıyafetleriyle yakalandı         
13:04
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada         
12:15
Trump'ın azil kararı sonrası binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında nöbet tutuyor Trump'ın azil kararı sonrası binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında nöbet tutuyor         
12:00
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi         
11:13
Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı         
10:43
Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti         
10:18
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı         
10:08
Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz SinoVac aşısı gönderdi Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz SinoVac aşısı gönderdi         
10:03
İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak         
09:53
Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira         
09:33
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 14:13:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Cinnah'ın mezarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei