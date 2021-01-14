- Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Cinnah'ın mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Sindh Eyalet Valisi İmran İsmail ile bir araya geldi.

Pakistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaretinin ikinci gününde Karaçi kentinde programına başladı. Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri ve ulusun Kaid-i Azam'ı (Büyük Önder) Muhammed Ali Cinnah'ın mezarını ziyaret etti. Ziyaretine yönelik sosyal medyadan paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Türkiye-Pakistan dostluğunun baş mimarlarından Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ı saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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