Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:50 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi Dönem Başkanlığını devretmek üzere geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu toplantının ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi görüştü. - CİDDE
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