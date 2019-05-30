Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi Dönem Başkanlığını devretmek üzere geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu toplantının ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi görüştü. - CİDDE
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:50 Kaynak: İHA
Politika
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