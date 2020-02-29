Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Qureshi ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Qureshi ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Pakistanlı mevkidaşı Shah Mehmood Qureshi ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Qureshi ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Pakistanlı mevkidaşı Shah Mehmood Qureshi ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshi ile bir araya geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı Qureshi, görüşmede ABD ve Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasının bölgeye barış ve huzur getirmesini umduğunu belirtirken, Suriye'de şehit olan Türk askerleri için de taziyelerini iletti. Qureshi ayrıca, Türkiye'ye Keşmir sorunundaki yardımlarından dolayı da teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce İslamabad Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Keşmir konusundaki tutumunu desteklediğini ifade etti. - DOHA

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
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