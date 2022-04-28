Bakan Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Cortizo ve Panamalı mevkidaşı Mouynes ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Cortizo ve Panamalı mevkidaşı Mouynes ile görüştü

28.04.2022 18:54

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Panama'da Devlet Başkanı Laurentino Cortizo ve Dışişleri Bakanı Erika Mouynes ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Panama'da Devlet Başkanı Laurentino Cortizo ve Dışişleri Bakanı Erika Mouynes ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Brezilya, Ekvador ve Kolombiya'nın ardından Latin Amerika turunun beşinci durağı Panama'da temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Devlet Başkanlığı Sarayı Palacio de las Garzas'da Devlet Başkanı Laurentino Cortizo ile görüştü.

Çavuşoğlu, Devlet Başkanı Cortizo ile görüşmesinin ardından ise Dışişleri Bakanlığı'nda mevkidaşı Erika Mouynes ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Mouynes'in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Cortizo ve Panamalı mevkidaşı Mouynes ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Cortizo ve Panamalı mevkidaşı Mouynes ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Cortizo ve Panamalı mevkidaşı Mouynes ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Cortizo ve Panamalı mevkidaşı Mouynes ile görüştü

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Cortizo ve Panamalı mevkidaşı Mouynes ile görüştü - Son Dakika


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