Bakan Çavuşoğlu: "Pkk, Hdp ve CHP Üzerinden Şehirlere Yerleşmek İstiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "CHP zihniyeti kendi zihniyetinde olan HDP ve PKK ile ittifak kurdular.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "CHP zihniyeti kendi zihniyetinde olan HDP ve PKK ile ittifak kurdular. Ben ittifakın zillet ittifakının içindeki partilerin hepsi terörist demiyorum. Ama bir gerçek var ki Türkiye'de ne kadar terörist varsa bu ittifakın içindedir. Ne kadar hain ve bölücü varsa bu ittifakın içindedir. Dağdaki Kandil bunlara destek veriyor, bunlar için kampanya yapıyor. Daha ötesi HDP kontenjanından giren kim olursa olsun bu kişiler istisnasız PKK tarafından belirlenmiştir" dedi.



Burdur'un Bucak ilçesinde halka hitap eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de en önem verdiği ilçelerin başında Bucak olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında Erdoğan'ın üç kez Burdur'a geldiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bucak halkına selamını ileten Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi Bucak'tan beklentisi olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Çünkü Cumhurbaşkanımız ve Bucak'lılar birbiriyle örtüştü. Kurulduğumuz günden bu yana girdiğimiz her seçimde Bucak'lı kardeşlerimiz Burdur'da ve bölgemizde en büyük desteği vermiştir. O yüzden sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. İnanıyorum ki önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde de İnşallah Emrullah Ünal kardeşimizi iş başına getireceğiz. Güzel haberi Recep Tayyip Erdoğan'a Bucak'tan göndereceğiz. Bucak sadece Bucak ilçesinde etkili değil"dedi.



"Bucak, Burdur ve Antalya siyasetine yön veriyor"



Bucak ve Burdur Antalya siyasetine de yön verdiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Antalya listelerinde de mutlaka Bucaklı milletvekilleri bulunduğunu kaydetti. Sadece milletvekilliğinde değil yerel yönetimlerde de belediye meclis listelerinde de Bucaklı ve Burdur'luların bulunduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Antalya'dan tüm dünyaya yaptığımız icraatta baktığımız zaman Bucak'ın rolünü görüyoruz. Çünkü Bucaklılar çalışkandır, üretkendir vatanını milletini seven insanlardır. Önümüzdeki süreçte Bucak devlet hastanemizin tesisat ve doktor eksikliğini gidermek için çalışmalar yapmak bizlerin görevidir. Bucak gerçekten büyüyor. İleri zamanda 200 yataklı hastanemiz Bucak için yetersiz kalabilir. O zaman bizler gereğini yaparız. Kapasiteyi arttırırız. Gerekirse yeni bir hastanede yaparız. Çünkü sağlık bizim için olmazsa olmazdır. Eğitim ve sağlık AK parti iktidarlarının en öncelikli politikalarıdır ve yaptığı en güzel hizmetlerden bir tanesidir. Sağlık politikalarımız bugün dünya sağlık örgütü tarafından örnek gösteriliyor. Bir ülkenin ve milletin örnek alınması ayrıca gurur vericidir. Burada TOKİ ile ilgili müjdelerimiz var. Biliyorsunuz ki üçüncü etap bitti dördüncü etap ile ilgilide yine ilk 238 dairelik dördüncü etap çalışmalarımız devam ediyor. Daha bazı yerlerde TOKİ hiç gelmemişken Bucak'ta dördüncü etap projesinin inşa edilmesi devletimizin Bucak ve Burdur'a verdiği önemin göstergesidir. Şuanda Alaaddin mahallesinde de yine TOKİ'miz gerekenleri yapacaktır" diye konuştu.



"Bucak'ta yatırımlarımız devam ediyor"



Doğalgazın böylesine üretken sanayinin de ağırlıklı olduğu bir ilçede yaygın olması gerektiğini kaydeden Bakan Çavuoğlu, bu yıl yapılacak olan sadece doğalgaz hattının 27 bin metre uzunluğunda olduğu bilgisini paylaştı. Çavuşoğlu, "Bucak'ımızın gerçek anlamda doğalgaz sorununu çözecek ve yaygınlaşmasına sebep olacaktır. Diğer yandan Bucakspora ve tesislere çok önem veriyor. Belediyemizle beraber inşallah burada yüzme havuzu da bulunan önemli spor tesislerimizi de hayata geçireceğiz. Ben de bu yapılan yatırımların bizzat takipçisi olacağım. Ben sadece Antalya'nın değil Türkiye'nin bakanıyım. Isparta ve Burdur bölgesi bizim önem verdiğimiz illerimizdendir. Aramızdaki bu dayanışmayı da her zaman sürdüreceğiz. Oğuzhansporumuz şu anda 7 puanda önde ve Bucak gibi bir şehre de 3. Lig yakışır. Oğuzhansporumuz potansiyeli ile 2. lige de çıkar. Bu konuda yerel sahiplenme çok önemlidir. Bizler de bu konuda gerekeni yapacağız. Sevgili Bucaklı hemşehrilerim sizler görüyoruz ki eğitime çok önem veriyorsunuz. Şu anda 2 tane fakülte 2 tane yüksekokul 2 tanede meslek yüksek okulu var. Öğrenci sayılarımız artıyor. Yurt konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Görüyorum ki şimdi hem fakülte hem de yüksekokullara ilave bölümler açılıyor. İnşallah yeni okullarla beraber Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitemiz de büyüyecek, gelişecek. Üniversitemizin büyümesi için de gereken her türlü çalışmayı yürüteceğiz" dedi.



"PKK, HDP ve CHP üzerinden şehirlerimize yerleşmeye çalışıyor



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Burdur'da şu anda CHP zihniyeti bulunduğunu belirterek "Beş senedir Burdur'a bir hizmet yapıldı mı?" diye sordu. Çavuşoğlu "Hayır yapılmadı. 40 proje taahhüdünde bulunulmuş bunların sadece 4 tanesi gerçekleştirilmiştir. Bu zihniyetlere Bucak'ı teslim eder misiniz? Bu zihniyetlere bir şehrimizi teslim edelim oraya karanlık gelir. 2009-2014 arası CHP zihniyeti Antalya'yı yönetti. Sizler de Antalya'ya gidiyor görüyorsunuz o 5 sene içinde Antalya'da bir tane proje gördünüz mü? Hayır. Peki son 5 yılda Menderes Türel'in çalışmalarına bakalım. Menderes Türel'le karayollarımızın Burdur yolu dahil köprülü kavşaklar dahil birçok çalışmamız oldu. CHP zihniyetinde ve onun ittifakı içinde olanlarda memlekete hizmet etme derdi diye bir şey yok. Bu olayı yakından olarak Burdur'da görüyoruz son 5 yıldır hiçbir çalışma yoktur" diye konuştu.



"Dağdaki Kandil bunlara destek veriyor"



CHP zihniyetinin kendi zihniyetinde olan HDP ve PKK ile ittifak kurduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Ben ittifakın, zillet ittifakının içindeki partilerin hepsi terörist demiyorum. Ama bir gerçek var ki Türkiye'de ne kadar terörist varsa bu ittifakın içindedir. Ne kadar hain ve bölücü varsa bu ittifakın içindedir. Dağdaki Kandil bunlara destek veriyor, bunlar için kampanya yapıyor. Daha ötesi HDP kontenjanından giren kim olursa olsun bu kişiler istisnasız PKK tarafından belirlenmiştir. Bunlar dağlarda başaramadı. Şimdi ise CHP üzerinden kanallar açarak şehirlerimize yerleşmeye çalışıyorlar. Bunlar karanlık zihniyettir. Bu millet buna müsaade etmeyecek. Halk onlara en güzel cevabı 31 Mart'ta verecektir. Tüm Bucaklı kardeşlerim sizleri saygıyla selamlıyor desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum."



Konuşmaların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bucak Belediye Başkan adayı Emrullah Ünal, AK Parti Bucak İlçe Başkanı Serdar Besler, AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Meclis üyesi adayları, İl Genel Meclisi üyesi adayları ile birlikte birlik pozu verdiler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu programı kapsamında Bucak'tan ayrılarak Burdur'a geçti



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bucak mitingine, Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Bucak Kaymakamı ve Bucak Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, AK Parti Bucak Belediye Başkan Adayı Emrullah Ünal, AK Parti Bucak İlçe Başkanı Serdar Besler, ilçe yönetimi ve çok sayıda Bucaklı vatandaş katıldı. - BURDUR

