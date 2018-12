Bakan Çavuşoğlu: "Pkk ile Netanyahu'nun Ortak Özeliği, Her İkisinin de Bebek Katili Olmasıdır"

- Bakan Çavuşoğlu: " PKK ile Netanyahu 'nun ortak özeliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır"TUNUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , "Netanyahu'nun son zamanlarda PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var, PKK ile Netanyahu'nun ortak özeliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır" dedi. Tunus 'a resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Tunuslu mevkidaşı Khemaies Jhinaoui ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında yaptığı konuşmada önce Tunus'ta gerçekleştirilen seçimlere değinen Çavuşoğlu, "Son derece demokratik, başarılı ve huzur içerisinde geçirilen yerel seçimler için Tunus'u tebrik etmek istiyorum. Türkiye 'nin Tunus'a olan desteğini ve kardeşlik duygularını bir kez daha vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştiriyorum ayrıca ilişkilerimizi her alanda nasıl geçiştirebiliriz bunları da samimi bir ortamda konuşmak, değerlendirmek için geldim" dedi.Gerçekleştirdiği temaslarda iki ülke arasında ilişkileri her boyutta değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmemiz lazım ve ticaretin dengeli olması konusunda Türkiye de Tunus'tan farklı düşünmüyor. Bunun için yatırım ve işbirliği dahil her alanda gerekli adımları birlikte atacağız. Savunma sanayi de dahil diğer alanlarda da işbirliğimizi güçlendirmemiz lazım" dedi."Tek isteğimiz kardeş ülkelerimize bir an önce barışın, istikrarın ve huzurun geri gelmesidir"Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Gerek bu bölgede Libya olsun diğer konular bizim bölgemizde Suriye Yemen gibi konuları da samimi bir ortamda kardeşimle değerlendirdik. Bizim zaten Tunus'la Türkiye olarak bu konulardaki düşüncelerimiz tamamıyla örtüşüyor, bizim tek isteğimiz var bu kardeş ülkelerimize bir an önce barışın, istikrarın ve huzurun geri gelmesidir" dedi."Bazı ülkeler bu terörist gruplar arasında farklılaşmaya gidiyor, ama bizim için bir farkları yok"Suriye'deki DEAŞ ve YPG/PKK yapılanmaları hakkında da açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Biz terörist organizasyonlar arasında bir fark görmüyoruz. Bizim için iyi terörist ya da kötü terörist diye bir şey yok. Onların hepsi Teröristtir ve hepsinin bertaraf edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin DEAŞ, YPG/PKK, FETÖ gibi terör örgütleri arasında bir fark görmediğinin altını çizen Bakan, "Bazı ülkeler bu terörist gruplar arasında bazıları iyidir, bazıları kötüdür şeklinde farklılaşmaya gidiyor, ama bizim için bir farkları yok. Bunlar Türkiye içinde ya da dışında nerede olurlarsa olsunlar bizim yok etme hedefimizdedirler" şeklinde konuştu."Netanyahu'nun son zamanlarda PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan 'ı hedef alan açıklamalarını da değerlendiren Çavuşoğlu, "Netanyahu son günlerde çok huzursuz çünkü Suriye'yi bölemeyeceğini anladı. ve Netanyahu'nun son zamanlarda PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü PKK/YPG aracılığı ile Suriye'yi bölmek istiyorlardı ve planları suya düşünce huzursuz olmaya başladılar ve dikkat ederseniz sürekli sözde, Kürt kardeşlerimizin isimlerini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor haddini de aşıyor" dedi.İsrail ve PKK'nın bölgeleri bölmek için işbirliği yaptığını gördüklerini belirten Çavuşoğlu, "PKK ile Netanyahu'nun başka bir ortak özeliği var, her ikisinin de bebek katili olmasıdır" ifadelerini kullandı."Kaşıkçı'yı öldürenler de ölüm emrini verenler de Suudi Arabistanlıdır"Toplantıda Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de konu hakkında yürütülen soruşturmanın derinleştiğini kaydetti. Suudi Arabistan'ın yürüttüğü soruşturmayı Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaşması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı'yı öldürenlerin de, Kaşıkçı'nın ölüm emrini verenlerin de Suudi Arabistanlı olduğunun altını çizdi.Suudi Arabistan hükümetinin cinayette yerel işbirlikçileri olduğunu söylemesine rağmen Türkiye'ye hala bir isim vermediklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu sorulara cevap verecek olanlar da şu an Suudi Arabistan'da" dedi.