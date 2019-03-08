Bakan Çavuşoğlu: Pkk, Şehirlere, Büyükşehirlere Sızmaya Çalışıyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri hatırlatarak, "Çukurlarda başaramadılar, dağlarda, inlerinde başaramadılar, şimdi görüyorum ki, PKK şehirlere, büyükşehirlere sızmaya çalışıyor" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri hatırlatarak, "Çukurlarda başaramadılar, dağlarda, inlerinde başaramadılar, şimdi görüyorum ki, PKK şehirlere, büyükşehirlere sızmaya çalışıyor" dedi.



Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından 4'üncüsü düzenlenen 'Manavgat'ta İş Var' fuarı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Milletvekilleri AK Parti'li İbrahim Aydın, İYİ Parti'li Tuba Vural Çokal, Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, Manavgat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla açıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, son 2 haftadır yerel seçimler dolayısıyla Türkiye'nin her yerini dolaştığını, seçime katılacak tüm adaylara başarılar dilediğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nı kurduklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı tüm belediye başkan adayları ile meclis üyesi adaylarını belirledi. 2 parti oturdu, belirledi. Başka ittifaklar olabilir. Ama bir tek fark var. Bizim belediye meclisi üyelerimizi ve adaylarımızı PKK- HDP belirlemedi, milletini seven iki parti belirledi" dedi.



Dün İzmir'de de CHP'lilerin de en çok konuştuğu konunun bu olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Özellikle söylüyorum. Burada siyaset yapmak adına değil söz konusu vatan, millet olunca bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çukurlarda başaramadılar, dağlarda, inlerinde başaramadılar, şimdi görüyorum ki, PKK şehirlere, büyükşehirlere bu şekilde sızmaya çalışıyor. Ama belediyelerde de neler yaptıklarını gördük. Milletin parasını terör örgütlerine aktaranlara, devletimiz ve kanunlarımız yani yargımız gereğini yapmıştır. Böyle ucuz şeylere hiçbir zaman prim vermeyiz, onu da söylemek isterim."



ANTALYA'YA SON 16 YILDA 40 MİLYAR KAYNAK



Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir, Aydın ve Muğla'nın kendisine Antalya'yı örnek aldığını, Antalya ile yarıştığını söyledi. Antalya'ya son 16 yılda 40 milyar lira kaynak aktardıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, İzmir'e son 6 yılda aktarılan kaynak miktarının ise 67 milyar lira olduğunu kaydetti. Antalya'nın 16 yılda aldığı yatırımın yüzde 60'ından fazlasının son 6 yılda İzmir'e yapıldığına işaret Bakan Çavuşoğlu, "Yerel yönetim o hizmetleri yapamadığı için devlet bu yatırımları İzmir'e yapmak zorunda kaldı, fark oradan çıkıyor" dedi.



İZMİR, AYDIN VE MUĞLA'NIN ORTAK ÖZELLİĞİ



İzmir, Aydın ve Muğla'nın ortak özelliğinin 3'ünde de kanalizasyon suyunun denize akması olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Gözlerimle gördüm. Üçünde de yollar çok kötü. Üçünde de çöp var. Çöp var derken, biz İzmirlilere 'çöp' demiyoruz, hemen diyorlar ki, 'İzmirlilere çöp' dedi. Hayır, şehirde çöp var. Neden Antalya olmak istiyorlar: Bir, 19 milyon turist nasıl geldi; iki, Antalya'ya bu kadar hizmet nasıl geldi; üç, geçtiğimiz kış İzmir'de, Muğla'da yağmurlar yağdı, Bodrum'u sel götürdü. Bodrum sokaklarında çöpleri görünce çok üzüldüm. Çünkü Bodrum'a dünyanın devlet başkanları geliyor, dışişleri bakanları, dünyanın en zengin iş insanları geliyor. Önümüzde seçim var herkes tercihini yapacak" dedi.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, MATSO'nun 4 sene önce 'Manavgat'ta İş Var' mottosuyla başlattığı istihdam fuarının Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ise, Manavgat'taki 76 firmanın fuarda stant açtığını hatırlattı. Bu firmaların yüksek sezonda yaklaşık 90 bin civarında istihdamın 60 binini sağladığına değinen Başkan Boztaş, "76 firmanın büyük kısmını konaklama tesisleri oluşturuyor. İçlerinde sanayi, eğitim, sağlık sektöründeki firmalar da var. Hedefimiz daha fazla istihdam yaratmak" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti, stantları ziyaret etti.



- Antalya

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