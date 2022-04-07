Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile görüştü
BELÇİKA, (DHA)- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile görüştü.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Brüksel'deki ikinci günümüze yeni Portekiz Dışişleri Bakanıyla görüşerek başladık. Ekonomik ilişkilerimizi ve Ukrayna'daki son durumu ele aldık' ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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