Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile görüştü

07.04.2022 11:59

Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile görüştüBELÇİKA, (DHA)- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile görüştü

BELÇİKA, (DHA)- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Brüksel'deki ikinci günümüze yeni Portekiz Dışişleri Bakanıyla görüşerek başladık. Ekonomik ilişkilerimizi ve Ukrayna'daki son durumu ele aldık' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile görüştü Son dakika haberleri! NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2'inci gününde devam ediyor Son dakika haberleri! NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2'inci gününde devam ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz, Brüksel, DHA, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile görüştü - Son Dakika


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