Bakan Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile görüştü

07.04.2022 19:52

- Bakan Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Portekiz Dışişleri Bakanı Joo Gomes Cravinho ile görüştü.

- Bakan Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile görüştü

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Portekiz Dışişleri Bakanı Joo Gomes Cravinho ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de Portekiz Dışişleri Bakanı Joo Gomes Cravinho ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile görüştü

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Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz, Brüksel, Gomes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile görüştü - Son Dakika
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