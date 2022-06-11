Bakan Çavuşoğlu, Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'nin açılışını yaptı

11.06.2022 12:15
Bakan Çavuşoğlu, Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'nin açılışını yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'da "Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali" açılışını gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'da "Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali" açılışını gerçekleştirdi.

Çekya'nın Beroun şehrinde yapılan etkinlikte, Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı.

Etkinliğe, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Çekya Eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus ile çok sayıda Türk ve yabancı misafir katıldı.

Çavuşoğlu, etkinliğe katılan misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında tüm dünyada tanıtım etkinlikleri düzenleniyor.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'nin açılışını yaptı - Son Dakika

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