Etkinliğe, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Çekya Eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus ile çok sayıda Türk ve yabancı misafir katıldı.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Çavuşoğlu, Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'nin açılışını yaptı - Son Dakika

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