Bakan Çavuşoğlu, Prizren'de vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Prizren'de vatandaşlarla sohbet etti

19.06.2022 17:07

Bakan Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla sohbeti Bakan Çavuşoğlu'nu Sinan Paşa Camii ziyareti PRİZREN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Prizren'de, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla sohbeti

Bakan Çavuşoğlu'nu Sinan Paşa Camii ziyareti PRİZREN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Prizren'de, vatandaşlarla sohbet etti.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sinan Paşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Prizren'de vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Prizren'de vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika
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