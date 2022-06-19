Bakan Çavuşoğlu, Prizren'de vatandaşlarla sohbet etti

Bakan Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla sohbeti
Bakan Çavuşoğlu'nu Sinan Paşa Camii ziyareti PRİZREN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Prizren'de, vatandaşlarla sohbet etti.
Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Sinan Paşa, Güncel, Son Dakika
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