Bakan Çavuşoğlu: Putin'le Şakalaşacak Kadar Rusça Öğrendim (2)

'FIRAT'IN DOĞUSUNDA DA GEREKENİ YAPACAĞIZ'Antalya'da 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim çalışmalarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kemer ilçesinde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Yusuf Üras'ın proje tanıtım toplantısına katıldı.

'FIRAT'IN DOĞUSUNDA DA GEREKENİ YAPACAĞIZ'



Antalya'da 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim çalışmalarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kemer ilçesinde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Yusuf Üras'ın proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, "Nerede olursa olsun, teröristlerin bertaraf edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Nasıl çukurlarda, dağlarda, inlerinde gerekeni yaptıysak, sınır ötesinde Afrin'de, Fırat Kalkanı ile ne yaptıysak, Fırat'ın doğusunda da gerekeni yapacağız. Hiç endişeniz olmasın. Netanyahu gibi, İsrail gibi pervasızlar da şunu unutmasın; Herkes sussa Türkiye susmaz, her zaman haksızlığın karşısında olacağız" dedi.





Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yasak Aşkta Korkunç Son! Sevgilisi, Genç Kadını Boğarak Öldürüp Kanala Attı

Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu

Vatman, Rayların Üzerinde Su İçen Kedi İçin Tramvayı Durdurdu

Belediye Baştan Adayına Seçim Çalışmalarında Minik Kızı Eşlik Etti