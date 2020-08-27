Bakan Çavuşoğlu: "Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi bir teknoloji koleji gibi eğitim verecek" - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi bir teknoloji koleji gibi eğitim verecek"

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgedeki yatırımlarını değinerek, "500 gencimizin hem okuyup hem kalabileceği Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi bir teknoloji koleji gibi eğitim verecek" dedi.

Bakan Çavuşoğlu:

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgedeki yatırımlarını değinerek, "500 gencimizin hem okuyup hem kalabileceği Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi bir teknoloji koleji gibi eğitim verecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'ta geldi. Çavuşoğlu'nu Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah karşıladı. İkili ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok sıcak bir şekilde karşıladınız her zaman olduğu gibi. Bugün Gagauzya'da siz soydaşlarımızla beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün Moldova'nın bağımsızlık günü ve bağımsızlık gününü canı gönülden tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. "Biz güçlü bir Moldova içinde güçlü bir Gagauzya istiyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Bunun için de sizin Kişinev ile çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Tüm bu konuları Kişinev'deki muhataplarımızla, Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, Dışişleri Bakanıyla da görüştük" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Aranızdaki bu iyi iş birliğini yasalarla beraber de Gagauzya'nın özerk statüsü bakımından beklendiği gibi neticeleneceğini umut ediyoruz ve bu konuda da size tam destek veriyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin Moldova ile ilişkilerini güçlendirirken Gagauzya'yı ve Gagauz soydaşlarını çok önemli bir dostluk köprüsü olarak gördüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Dün ilişkilerimizi nasıl gerçekleştireceğimizi enine boyuna hepsiyle tüm muhataplarımızla görüşme imkanımız oldu ve stratejik düzeye çıkardığımız ilişkilerimizi geliştirmek için önümüzdeki süreçte ikili ilişkiler hacmini arttırmak dahil, yatırımlar dahil adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" dedi. Çavuşoğlu, "Elbette dış politikamızda soydaşlarımızın, vatandaşlarımızın ve akraba topluluklarımızın çok önemli bir yeri var. Gagauzlar ve Gagauzya buna dahil" şeklinde konuştu.

"Kalkınma projelerimiz elbette devam edecek"

Bakan Çavuşoğlu, "2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizi ziyaret etti ve o zaman da yine söz verdiği projeleri hayata geçirmeye başladık. Moldova'nın ve Gagauzya'nın kalkınması için başta TİKA'mız olmak üzere çok önemli projeleri hayata geçirdik. TİKA'ya buradan çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. "Kalkınma projelerimiz elbette devam edecek" diyen Çavuşoğlu, "Diğer taraftan özellikle soydaşlarımızın burada kendi diliyle Moldova'nın resmi dilini birlikte öğrenmesi için de projeleri, okulları hayata geçirdik. Diğer taraftan hastane, huzurevi, anaokulu gibi çeşitli projeleri de tamamladık" diye konuştu.

Gagauzya'ya teknoloji koleji müjdesi

Türkiye'nin bölgedeki yatırımlarına devam edeceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Biraz önce sizinle beraber 500 gencimizin hem okuyup hem kalabileceği Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi ki burası bir teknoloji koleji gibi eğitim verecek. Bu projeyi inceledik ve bu yıl sonu itibarıyla ihaleye açacağız ve ihaleyi yaptıktan sonra kazmayı vurup kısa süre içinde tamamlayacağız" dedi. Gagauzya'nın söz konusu proje için çok güzel bir arazi tahsis ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Hem Gagauzya'ya, Gagauz kardeşlerimize, hem Moldova'ya ve Sayın Cumhurbaşkanımızın adına yakışır eğitim külliyesini de yine bu amaçla hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

"Pandemi döneminde de Moldova'ya ve sizlere tıbbi malzeme yardımlarında bulunduk"

Bakan Çavuşoğlu, "İyi günde, kötü gününde Gagauzya'nın ve Moldova'nın yanındayız. Kardeşlerimizin, sizlerin hep yanında olduk ve bu pandemi döneminde de Moldova'ya ve sizlere tıbbi malzeme yardımlarında bulunduk. Hem Sağlık Bakanlığımız hem TİKA'mız hem Kızılayımız. Ben de beraberimde biraz sağlık malzemesi getirdim. Hem Kişinev için hem sizler için, onları da sizlere takdim edeceğiz" dedi.

Öğrencilere ve öğretmenlere tablet ile dizüstü bilgisayar yardımı

Çavuşoğlu Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah'ı işaret ederek, "Siz eğitime çok önem veren bir başkansınız. Geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi eğitim alması için çalışıyorsunuz. Şimdi özellikle bu pandemi sebebiyle çocuklarımız okula gidemeyince dijital ortamda eğitim görmeleri için de çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Biz de katkı sağlamak için özellikle Yeşim Tekstil ve Summa'nın da katkılarıyla hem Kişinev'e hem de buraya Komrat'a tablet ve hocalarımız için de bazı dizüstü bilgisayarlar getirdik. Bu anlamda da sizlere desteğimiz artacak. Biraz sonra sizlerle Başkonsolosluğumuzu açacağız. Orası sizin de eviniz" dedi.

Çavuşoğlu, "Orada düşüncelerimi zaten söyleyeceğim ama Başkonsolosluğumuzla beraber Moldova'yla da Gagauzya'yla da bağlarımızı daha da güçlendirmiş olacağız ve bugün burada olmaktan, sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve Türk halkının hepinize selamlarını ve kalpten en iyi dileklerini iletmek isterim. Çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - KOMRAT

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Moldova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 13:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi bir teknoloji koleji gibi eğitim verecek' - Son Dakika


Son Dakika

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