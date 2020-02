Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esad rejiminin İdlib'deki saldırılarına ilişkin, "Son zamanlarda İdlib'deki rejimin saldırganlığı gerçekten hepimizi çok rahatsız etti, dolayısıyla rejimin garantörleri özellikle bu anlamda Rusya'dan da beklentimiz bir an önce rejimin durdurulmasıdır" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. Türk Konseyi'nin gündemindeki konuların ele alındığı toplantıya Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın dışişleri bakanları da katıldı.



Toplantıdan sonra basına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün meydana gelen uçak kazasıyla ilgili, "Uçağın pistten çıktıktan sonraki halini görmüşsünüzdür. Maalesef 3 kişi vefat etti. Yaralılar hemen hastaneye taşındı. Öncelikle vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı kişilere geçmiş olsun diliyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve tüm kurumlarımız zaten yakından takip ediyorlar. Yaralılar arasında 1 Azerbaycan vatandaşı olduğunu ilk defa sizden duydum. Ama bizim için Azerbaycan veya Türk vatandaşı arasında hiçbir fark yoktur. Biz iki devletiz ama bir milletiz. Eğer Azerbaycan vatandaşı da varsa o kardeşimizle ilgili de tedavi dahil gereken her şey yapılır" dedi.



Türk Konseyi'nin daha güçlü olmasını istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Kurumsal yapısını güçlendirirken dünyada da daha görünür olmasını istiyoruz. Bununla ilgili sekretaryadan önemli teklifler geldi. Bizim kıdemli memurlarımız bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundular. Biz dün akşam gayriresmi olarak dışişleri bakanları ile değerlendirdik. Bugün yine toplantımızda bu öne çıkan fikirlerle ilgili, gelecekle ilgili neler yapmamız lazım bunları beraber değerlendirdik. New York'ta BM Genel Kurulu marjında Dışişleri Bakanları olarak bir araya geleceğiz. Zirveden önce bu çalışmaları tamamlayarak, bu sene Türkiye'de gerçekleşecek Türk Konseyi Zirvesi'nde bu yeni fikirleri, çalışmaları liderlerin onayına sunmuş olacağız. Bu bakımdan bugün Bakü'de gerçekleştirdiğimiz bu toplantı son derece verimli geçti diyebilirim. Bundan sonraki süreçte bizden statü isteyen ülkelere nasıl statü verebiliriz. Gözlemci statüsü mü, ortaklık statüsü mü bunları da değerlendirdik" diye konuştu.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kendisine madalya taktim ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı beni ve arkadaşlarımı dün kabul etti ve bu madalyayı bana takdim etti. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in takdirine mahzar olmak bizim için onurdur. Kendilerine huzurlarınızda bir daha minnettarlığımı bildirmek isterim" diye konuştu. "Türkiye'de her bir vatandaşımız ve her bir yetkili ben dahil Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin davasında savunduğumuz kadar Azerbaycan'ın da davasının hakkını savunuyoruz ki Azerbaycan da aynısını yapıyor" şeklinde konuşan Çavuşoğlu, "Elbette bu madalyaya nail görülmek benim için büyük bir onurdur. Bu yaptığımız çalışmaların farkında olunması bizi mutlu etti" dedi.



Esad rejiminin İdlib'deki saldırılarının bütün dünyada endişeye neden olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Çünkü yüz binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı ve 2 bine yakın sivil insan öldürüldü, rejim tarafından öldürüldü. Elbette rejimin garantörü olarak Rusya ve İran'la Suriye'de siyasi çözüm için Astana'da, Soçi'de, Türkiye'de, Tahran'da Moskova'da her yerde birlikte çok çalıştık. Bunun faydasını da gördük. Son zamanlarda İdlib'deki rejimin saldırganlığı gerçekten hepimizi çok rahatsız etti, dolayısıyla rejimin garantörleri özellikle bu anlamda Rusya'dan da beklentimiz bir an önce rejimin durdurulmasıdır. Bu konuları birlikte çalıştığımız Rusya'yla da görüşüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. Ben de oradaydım ve açık açık tüm konular konuşuldu, birlikte çalışma konusunda bir karar çıktı. Şimdi Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. Daha sonra bu heyetin çalışmalarından sonra ihtiyaç olursa da Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Putin bir araya gelecektir" diye konuştu.



"Rejimin bu saldırganlığı devam ederse biz burada durmayız"



Türkiye'nin amacının burada çatışmanın durdurulması olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "İdlib'de bizim hedefimiz Rusya değildir. Biz Türkiye olarak Rusya ile neden çatışalım. Burada saldırıyı yapan kimdir, rejimdir. Bizim askerlerimize saldıran kimdir, rejimdir. Bizim orada Soçi Mutabakatı gereği gözlem noktalarımızı var. Bu gözlem noktalarımızı taciz eden kim, rejim. Elbette bizim de sabrımızın bir sınırı vardı. En son 8 şehidimiz olduktan sonra karşılığını da verdik. Daha önceki tacizlere de karşılığını vermiştik. Ama rejimin bu saldırganlığı devam ederse biz burada durmayız. Kat kat fazlasıyla cevabını verdik. Ama diğer taraftan insani dramı durdurmak için de ne gerekiyorsa bunu da yapmamız lazım. Bu sadece Türkiye'nin sorumluluğu değil uluslararası toplumun sorumluluğudur. Bu kadar insan evlerini terk ederken, bu kış şartlarında bu kadar insan bombaların altında ölürken dünyanın sessiz kalması kabul edilemez. Ama biz birçok konuda olduğu gibi bu konuda da yalnız kalsak da gereğini yapacağız. Bu konuda da kararlıyız ve bu kararlılığımızı Rus muhataplarımıza da illettik. Rusya ile çalışmalara devam etmemiz gerekiyor ve bu sorunu çözersek birlikte çözeriz diye düşünüyorum" dedi. - BAKÜ